Грабіжник відібрав у тернополянина понад 100 тисяч гривень

Правоохоронці затримали чоловіка, який котрий скоїв розбійний напад на тернополянина. Зловмисником виявився 33-річний житель Тернопільського району.

Як повідомляє поліція, зловмисник напав на потерпілого поблизу його місця проживання. Він підбіг ззаду, вдарив невідомим предметом по голові та вирвав сумку, в якій було понад 100 тисяч гривень.

Правоохоронці розшукали зловмисника. Під час обшуку його помешкання, поліцейські виявили ймовірне знаряддя вчинення злочину – бейсбольна бита та предмет, схожий на обріз гвинтівки Мосіна. Усі вилучені предмети направили на експертизу.

Зловмиснику оголосили підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. // tenews.org.ua