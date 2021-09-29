У Рівному чоловіку повідомили про підозру у незаконному придбанні та збуті гранати і тротилових шашок

Перебуваючи у слідчому ізоляторі, зловмисник у телефонному режимі скерував покупця в обумовлене місце знаходження вибухонебезпечних предметів, за що отримав 2700 гривень на мобільний рахунок. Учора, 27 вересня, слідчі Рівненського районного управління поліції вручили йому повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

За отриманою оперативною інформацією працівники управління карного розшуку поліції області встановили, що громадянин України, 29-річний уродженець Донецька, може зберігати з метою збуту боєприпаси та вибухівку. Його незаконну діяльність поліцейські за сприяння керівництва установи «Рівненський слідчий ізолятор» задокументували у серпні цьогоріч.

Під час оперативної розробки покупець прийшов до призначеного місця збуту — закинутого залізничного вагону в обласному центрі, де працівники поліції і виявили боєприпас. За результатами огляду працівниками вибухотехнічної служби стало відомо, що збувач продав корпус наступальної осколкової гранати «РГД-5» та запал до неї.

Крім того, через декілька днів в аналогічний спосіб вдалося «придбати» й дві тротилові шашки, які 29-річний засуджений заховав у недобудові в Рівному.

Вилучене скерували на експертизу до Рівненського НДЕКЦ МВС України та згідно із її висновком граната РГД-5 бойова й придатна до вибуху. Експертиза тротилових шашок іще триває.

У ході санкціонованого обшуку у зловмисника поліцейські вилучили мобільний телефон, на який перераховувалися кошти. У рамках кримінального провадження встановлюється також походження боєприпасів.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Відомо, що уродженець Донецька засуджений до семи з половиною років позбавлення волі за вчинення розбою та умисного тяжкого тілесного ушкодження. Втім, через хворобу перебував поки у слідчому ізоляторі.

За збут боєприпасів та вибухівки йому загрожує іще один термін — до шести років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Рівненської області