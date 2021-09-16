В Днепре вор зашел в школу и украл ноутбуки (фото)

В Днепре ищут злоумышленника, похитившего несколько ноутбуков из учебного заведения. Неизвестный попал на камеры видеонаблюдения на выходе.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на пресс-службу Гуманитарного Департамента Днепра.

Происшествие случилось 15 сентября, около 6:00, на территории учебно-воспитательного комплекса № 148 «Планета счастья». Мужчина покидал школу вместе с компьютерной техникой в большом пакете.

После случившегося администрация школы сразу обратилась в полицию. Правоохранители ведут поиски злоумышленника, в данный момент местонахождение мужчины неизвестно.

Если вы обладаете хоть какой-то информацией о данном человеке, большая просьба сообщить в полицию или администрацию учебного заведения по телефону +38 (098) 619-37-68.