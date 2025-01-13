Російські окупанти обезголовили українського солдата: названо ім’я покидька, який віддав такий наказ

Російський командир фігурує у щонайменше трьох випадках з “відрізанням голів”.

За даними осінтерів та військових, злочинець має псевдо “Сбер”. Його ім’я Дмітрій Чихабах, який народився 14 грудня 1989 року. Під час розслідування встановлено, що він є командиром штурмової роти загону “Шторм” 394 мотострілецького полку 127 мотострілецької дивізії 5 Армії РФ.

Як дізналися аналітики, це не єдиний злочин російського командира – він фігурує у щонайменше трьох випадках з “відрізанням голів”.

17 червня 2024 року він наказав обезголовити українського військовополоненого та публічну демонстрацію голови.

27 листопада 2024 року Чихабах наказав відрізати голову загиблому українському військовослужбовцю.

1 грудня 2024 року російський командир наказав взяти в полон українського солдата, допитати, а потім розстріляти та відрізати йому голову.

Він може проживати Приморский краї в Уссурійську або в Спаському районі.

Згідно з базою даних, у 2006 році він втік з дитячого будинку №2 у місті Уссурійськ. У 2011-му Чихабаха затримали за зберігання пакету марихуани (40,5 г). Також він має інші судимості за статтями 158 (крадіжка), 159 (шахрайство) та 119 (погроза вбивством).

Нагадаємо, 19 червня 2024 року генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що правоохоронцям вдалося ідентифікувати командирів армії РФ, потенційно відповідальних за жорстоке вбивство українського захисника в районі Старомайорського. // Дзеркало тижня