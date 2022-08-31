Викрили зловмисника, який через Інтернет купував наркотики та збував їх у столиці

Під час затримання та у помешканні фігуранта поліцейські виявили канабіс, амфетамін, психотроп «А-PVP», таблетки, марки «MDMA». За скоєне чоловіку загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники управління міграційної спільно зі слідчими Оболонського упраління поліції на вулиці Приозерній викрили та затримали чоловіка за збут наркотиків. Правопорушником виявився 23-річний киянин щодо якого наразі розглядається кримінальне провадження у Шевченківському суді за скоєння аналогічного злочину.

Як розповів начальник управління міграційної поліції Денис Дем’янюк, під час затримання поліцейські провели поверхневу перевірку правопорушника та огляд його помешкання:

«Ми виявили та вилучили приблизно 300 грамів канабісу, 280 грамів амфетаміну, психотроп «А-PVP» близько 100 грамів, 11 психотропних таблеток та марки «MDMA», які чоловік зберігав для подальшого збуту. Встановлено, що наркотики фігурант отримував через поштомати. Наразі його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу

України, а вилучені заборонені речовини направлено на експертне дослідження».

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва