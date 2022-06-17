Поліцейські Закарпаття затримали зловмисника за сприяння у виготовленні підроблених довідок про непридатність до військової служби

Співробітники сектору захисту інтересів суспільства і держави поліції Закарпаття отримали оперативну інформацію, що 47-річний ужгородець причетний до злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним переміщенням військовозобов’язаних осіб через державний кордон України.

Правоохоронці встановили, що під час зустрічі з одним зі своїх клієнтів фігурант пообіцяв допомогти виготовити документи, які б дозволили виїхати чоловікові за кордон. В цьому випадку мова йшла про довідку про непридатність до військової служби.

В ході проведення оперативних заходів, працівники поліції, за силової підтримки бійців КОРДу, затримали 47-річного зловмисника «на гарячому», безпосередньо під час отримання грошових коштів. З місця події слідчі вилучили близько 12 тисяч доларів.

Окрім цього в автівці фігуранта було виявлено готівку у сумі 18 900 доларів, 5 400 євро та 46 500 гривень. Після цього поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманого. В результаті, вилучено ще 700 тисяч гривень, чорнові записи, фіктивні медичні довідки та інші речові докази, що підтверджують його причетність до злочину.

В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмиснику, за процесуального керівництва прокуратури, вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 999 тисяч 440 гривень.

На даний час досудове розслідування триває, встановлюються можливі спільники підозрюваного. За скоєне йому загрожує до семи років позбавленням волі.

Поліція Закарпатської області