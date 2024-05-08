Держдеп США оголосив мільйонну винагороду за інформацію про російського хакера

Державний департамент США 7 травня оголосив про винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про громадянина Росії Дмітрії Хорошевє, якого визначили як лідера транснаціональної групи хакерів-зловмисників LockBit.

В оголошенні Держдепу США зазначається, що грошова винагорода передбачена за інформацію, яка «допоможе заарештувати та/або засудити» Хорошева.

Росіянину було пред’явлене звинувачення у злочинах, пов’язаних з його роллю в розробці варіанту програми-здирника LockBit і в змові з метою проведення численних атак з використанням цього вірусу-здирника на жертв у США і в усьому світі. Також проти Хорошева Мінфін США запровадив персональні санкції.

LockBit – це група кіберзлочинців, яка пропонує програми-вимагачі як послугу. Програмне забезпечення, розроблене групою, дозволяє зловмисникам, які готові платити за його використання, здійснювати атаки. Вони не лише шифрують дані жертви та вимагають викупу, але й погрожують оприлюднити їх, якщо їхні вимоги не будуть задоволені.

«Сьогоднішні дії підкреслюють зобов’язання Сполучених Штатів разом з нашими міжнародними партнерами ідентифікувати кіберзлочинців, які стоять за варіантом програми-здирника LockBit, і притягнути їх до відповідальності. Ми продовжуватимемо разом з нашими партнерами боротися з розповсюдженням програм-вимагачів, які загрожують нашій економіці та критично важливій інфраструктурі», – йдеться в оголошенні Держдепу США.