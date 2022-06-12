Мешканець Дніпра передавав ворогу дані про переміщення ЗСУ і розташування підрозділів Нацгвардії

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури мешканцю м. Дніпра повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух і розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, громадянин України передавав адміністраторам проросійських «YouTube» і «Telegram»-каналів відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території м. Дніпра.

Під час обшуку у нього виявлено та вилучено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які використовувалися в протиправній діяльності.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

Офіс Генпрокурора