Директора товариства судитимуть за розкрадання ₴3,5 млн. при постачанні медобладнання для лікарень
Солом’янською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника комерційної структури за фактом заволодіння 3,5 млн гривень бюджетних коштів під час постачання медичного обладнання (ч. 5 ст. 191 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, директор столичного приватного підприємства, порушуючи вимоги чинної на момент вчинення протиправних діянь постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», здійснив постачання до міських та обласних лікарень імпортованого медичного обладнання (систему холтерівського моніторування та систему кардіореабілітації) за ціною, що перевищує граничну націнку у 10 відсотків до закупівельної вартості товару.
Висновком судово-економічної експертизи підтверджено збитки державі на загальну суму 3,5 млн гривень.
Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Слідчі дії проводилися слідчими СВ Солом’янського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ КЗЕ СБ України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.