Меру Полтави оголошено пр підозру – джерело УНН

Служба безпеки України вручила підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю.

Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Повідомляється, що підозру вручили за ст. 114-2 КК (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).