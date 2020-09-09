У Києві СБУ затримала іноземного бойовика МТО «Ісламська держава»

У столиці Служба безпеки України затримала одного із керівників міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у розшуку за лінією Інтерполу.

За отриманими українською спецслужбою даними, злочинець є вихідцем із однієї з пострадянських країн та входить до керівної ланки терористів «ІД».

Встановлено, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

У 2018 році терорист за підробленими документами незаконно прибув в Україну. На Київщині він створив злочинне угруповання, до якого входили вихідці із країн Центральної Азії. За оперативною інформацією, протягом цього часу він продовжував здійснювати координацію осередків «ІД» за кордоном.

Затримали терориста в столиці. Наразі він перебуває під арештом терміном 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки.

СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця та учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України.

СБУ