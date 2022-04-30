Судитимуть керівників лісгоспу, які завдали державі збитків майже на ₴40 млн.

Розслідування екологічних злочинів залишається важливим напрямком роботи працівників Бюро навіть в умовах війни, адже щорічно незаконні порубки завдають значної шкоди природі та державі загалом.

Слідчі ДБР завершили розслідування відносно начальника відділу лісового господарства Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, а також директора та інженера Держпідприємства «Гайсинське лісове господарство», через яких було незаконно зрубано понад 5 тис. дерев. Обвинувальний акт направлено до суду.

На початку 2020 року вказані особи, без проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та без отримання відповідного висновку, здійснили суцільні санітарні рубки 5 тис. 388 дерев.

Крім того, вказані рубки не були зазначені у «Проєкті організації і розвитку лісового господарства».

Згідно з висновком експертизи, сума заподіяних збитків становить понад 37,5 млн гривень.

Вказані особи обвинувачуються у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора.

ДБР