За розтрату майже ₴900 тис. бюджетних коштів судитимуть екскерівника Міжнародного аеропорту Запоріжжя

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього директора КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах (за ч. 5 ст. 191 КК України).



За даними слідства, керівник підприємства після здійснення тендерних закупівель техобладнання для систем інструментального зльоту та посадки літаків безпідставно уклав із підрядником додаткові угоди з постачання зайвого технічного устаткування. За вказаних обставин посадовцем було допущено розтрату коштів місцевого бюджету на суму майже 900 тис. грн.



Наразі прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя обвинувальний акт та заявлений до обвинуваченого позов на суму завданих державі збитків скеровано до суду.

Слідство проводилось слідчими Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура