Тренер 11-річної дівчинки виявився педофілом

Ювенальні прокурори Обухівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України).

Розслідуванням встановлено, що чоловік був тренером 11-річної дівчинки. Користуючись довірою батьків до нього, влітку поточного року він неодноразово запрошував дитину провести дозвілля біля озера. Під час відпочинку обвинувачений вчиняв розпусні дії відносно неї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Обухівської окружної прокуратури.

Досудове розслідування здійснювалося Обухівським районним управлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

УК