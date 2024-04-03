В Одесі викрито організаторів фінансової піраміди, які ошукали громадян на суму понад ₴5 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом громадянам за фактом шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані організували протиправну фінансову схему, направлену на шахрайське заволодіння коштами широкого кола громадян під приводом інвестування у розвиток підприємницької діяльності у сфері розробки програмного забезпечення, яку не мали намір здійснювати.

Вони пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито, допомагає примножувати капіталовкладення. Також вони обіцяли “бонуси” за залучення до проєкту інших учасників.

Для посилення достовірності своєї діяльності, підозрювані створили вебсайт компанії та проводили публічні презентації і відеоконференції на яких розповсюджували неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність.

За попередніми даними сума завданих громадянам збитків сягає понад 5 млн гривень. Наразі у кримінальному провадженні потерпілими визнано 25 громадян.

У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, банківські карти, мобільні телефони, які були знаряддям вчинення злочинів, а також інші речові докази.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області та співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури