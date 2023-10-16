Затримано зрадницю, яка шпигувала для ворога у Херсоні

Служба безпеки викрила ще одну агентку рф, яка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон.

Встановлено, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця «прильотів» та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний «звіт» агресору. За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ.

Така «діяльність» зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження.

Для здійснення ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.

Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному помешканні.

За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога.

Фігурантка «вийшла» на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Служба безпеки України