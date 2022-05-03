У Києві слідчі повідомили про підозру парі мародерів

Двоє крадіїв намагалась викрасти алкогольні напої з автозаправної станції. Порушників затримали правоохоронці та за скоєний злочин в умовах воєнного стану їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інцидент трапився наприкінці березня поточного року у Шевченківському районі столиці. Чоловік та жінка в умовах воєнного стану проникли до приміщення автозаправної станції з метою поцупити товари. Їх затримали поліцейські, які проїжджали повз та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Катерина Одинець, у ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що крадії пошкодили вхідні двері, зайшли всередину, забрали з торгівельних полиць алкогольні напої та намагались втекти:

«Ми затримали порушників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом крадіжки з автозаправної станції розпочали кримінальне провадження за частиною третьою статті 15, частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ми оголосили затриманим про підозру у скоєнні злочину».

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт до Шевченківського районного суду столиці для розгляду справи по суті. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі

Відділ комунікації поліції Києва