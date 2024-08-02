8 років за ґратами проведе зловмисник, який минулого року підпалив 13 автівок військовослужбовців

Порушник виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Його затримали оперативники карного розшуку поліції Києва під час спроби підпалити черговий автомобіль.

Зловмисник вчиняв підпали військових автівок виключно на території Деснянського району. Всі автомобілі були пошкоджені одним і тим же способом – за допомогою саморобних пристроїв, які спрацьовували автоматично.

Для розкриття цих зухвалих злочинів було залучено кращих оперативників та слідчих поліції столиці. Проводились складні, тривалі експертні дослідження, вивчались сотні гігабайт відео та було допитано в якості свідків більше тисячі людей. У результаті кропіткої роботи правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році.

Фігуранта поліцейські затримали під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового, а під час обшуку його речей працівники поліції виявили ще один саморобний прилад. Як потім встановили правоохоронці, пристрої зловмисник виготовляв сам, вони спрацьовували самостійно за визначеним часом.

Слідчі поліції Києва довели причетність фігуранта до підпалу 13-ти автомобілів. Відтак за процесуального керівництва Київської міської прокуратури за умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу фігуранту повідомили про підозру та скерували обвинувальний акт до суду.

Вироком Дніпровського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України зловмиснику призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва