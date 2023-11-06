У Хмельницькому до 5 років ув’язнення засудили водія тролейбуса, який спричинив смертельну ДТП

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 17 травня минулого року близько 08:30 години в обласному центрі на перехресті Старокостянтинівського шосе та вулиці Шевченка.

38-річний водій тролейбуса, що рухався за маршрутом № 14, прямуючи з залізничного вокзалу до центру міста, з’їхав з дороги і врізався в електроопору.

У результаті аварії 53-річна пішохідка загинула на місці події. Ще дві особи отримали тілесні ушкодження.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав водія тролейбуса винним за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і засудив його до 5 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області