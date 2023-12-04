Столичні поліцейські затримали жінку за вбивство тварини

Жінка викинула двомісячне цуценя з вікна 7 поверху. Від отриманих травм тварина померла, а фігурантці слідчі повідомили про підозру. За це їй загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на вулиці Архипенка з вікна викинули цуценя. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група районного управління.

Правоохоронці зʼясували, що 29-річна уродженка Херсонської області викинула з вікна 7 поверху двомісячну собаку, яку вона недавно придбала для себе на місцевому ринку. Від отриманих травм цуценя загинуло.

Також, поліцейським стало відомо, що напередодні, відносно неї слідчими було скеровано обвинувальний акт за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Слідчим відділом за погодженням з Оболонською окружною прокуратурою порушниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва