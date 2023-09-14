Майже ₴360 тис. збитків на ремонті шкільного спортзалу – у Києві підряднику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру генеральному директору підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Встановлено, що між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА та одним із товариств у 2019 році був укладений договір щодо проведення капітального ремонту спортивних залів та допоміжних приміщень навчального закладу, розташованого по вул. Пилипа Орлика на Печерську, загальною вартістю майже 1 млн грн.

У той же час, висновком економічної експертизи встановлено, що при підписанні актів виконаних робіт підрядник завищив обсяги фактично виконаних робіт на суму майже 360 тис. грн.

Внаслідок цього на рахунки підрядної організації безпідставно перераховано грошові кошти за роботи, які фактично не виконувалися, чим завдано збитки територіальній громаді міста Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СВ Печерського ГУ НП у місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури