У столиці затримали чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів більше ніж мільйоном гривень

Зловмисник разом зі спільниками заздалегідь підшукував приміщення та розміщував оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. За такий «бізнес» фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження оперативники столичного главку встановили та затримали раніше не судимого 20-річного уродженця Запорізької області. Чоловік обґрунтовано підозрюється у шахрайстві з обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах.

Встановлено, що фігурант разом зі спільниками з метою заволодіння чужим майном облаштував на території Голосіївського району міста Києва фейковий пункт обміну валют. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники розмістили на сайті оголошення про обмін валюти за курсом вищим за ринковий. На вказане оголошення відреагував чоловік, який хотів обміняти близько 30 тисяч доларів США. Отримавши від потерпілого гроші для обміну, підозрюваний покинув приміщення обмінника через вікно, але завдяки оперативному реагуванню та за допомоги аналітиків столичного главку правоохоронці затримали фігуранта по «гарячих слідах» поблизу місця скоєння злочину.

Для документування події на місце злочину прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. У зловмисника поліцейські виявили та вилучили викрадені грошові кошти, а фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання шахрая слідчі вилучили чорнові записи, сім-карти, мобільні телефони та інші речові докази, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

Слідчими за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб. На період проведення досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення кола осіб, причетних до злочинної діяльності, а також триває перевірка щодо причетності зловмисника до аналогічних злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва