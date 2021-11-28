У Конотопі затримали чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень поліцейському

Подія сталася вчора близько 22 години, в одному з мікрорайонів міста Конотоп.

Під час патрулювання міста працівники відділу реагування патрульної поліції отримали повідомлення про те, що в одному із закладів відбувається бійка. Прибувши на місце події, правоохоронці спробували улагодити конфлікт. Однак один із учасників бійки почав поводити себе агресивно по відношенню до працівників поліції.

На зауваження інспекторів 22-річний молодик не реагував, погрожував фізичною розправою і, спричинивши патрульному тілесні ушкодження, почав тікати. Але був затриманий правоохоронцями. На місце події негайно були направлені наряди поліції та слідчо-оперативна група.

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Сумської області