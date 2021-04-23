Хакер на замовлення спецслужб РФ «полював» на персональні дані співробітників СБУ

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки та кіберфахівці СБУ викрили хакера, який через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників Служби.

Уже встановлено, що зловмисник діяв на замовлення спецслужб РФ та фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги».

Зловмисником виявився мешканець Львівщини. Днями він здійснив розсилку спам-повідомлень у месенджері «WhatsАpp» на особисті номери співробітників СБ України. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження «папки з архівом». У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій «Л/ДНР» пропонують грошову винагороду.

Насправді, за висновками експертів, архівний документ містить вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж.

Під час проведення слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили:

5 GSM шлюзів на 78 онлайн-каналів;

комп’ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням;

мобільні пристрої та флеш-накопичувачі;

майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів.

Триває досудове слідство.

Заходи з викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

СБУ