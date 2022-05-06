За ухилення від сплати ₴66 млн. податків судитимуть директора підприємства-постачальника мережі супермаркетів

Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактами ухилення від сплати податків, службовому підробленні та пособництві у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що директор підприємства-постачальника мережі супермаркетів за попередньою змовою з іншими особами упродовж жовтня–грудня 2020 року документально оформив придбання сільськогосподарської продукції у фіктивного підприємства на суму понад 500 млн грн. Договір було укладено формально для зменшення розміру платежів до бюджету, а фактично постачання продукції не відбулося.

Натомість, реально придбану за готівку у невстановлених осіб продукцію після її переробки підприємством було реалізовано одній із мереж супермаркетів, а до податкової звітності внесено завідомо неправдиві відомості. В результаті цього до бюджету не сплачено понад 66 млн грн податків. У подальшому частину одержаних коштів у сумі понад 26 млн грн було перераховано на рахунки фіктивного підприємства з метою їх подальшої легалізації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора