Судитимуть «очільника» СІЗО в захопленому окупантами Маріуполі

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього співробітника ДУ «Маріупольський слідчий ізолятор». Під час захоплення Маріуполя він ініціативно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Експрацівник СІЗО пропустив на територію слідчого ізолятора військових країни-агресора, які облаштували поруч бойову позицію. За активну співпрацю з окупантами фігурант обійняв посаду керівника слідчого ізолятору у Маріуполі у системі так званої «государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции днр».

Він оперативно повідомив російським кураторам про бунт серед утримуваних СІЗО. За наявною інформацією, окупанти силою «заспокоїли» бунтівників. Ув’язнені, які погодились підтримати окупаційний режим, були звільнені з установи, доля інших невідома.

На час захоплення ДУ «Маріупольський слідчий ізолятор» в ньому утримувалося 345 осіб.

Підозрюваний обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

ДБР