За шахрайство із землями комунальної власності на суму понад ₴7,3 мільйона на Київщині судитимуть злочинну групу

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників злочинної групи за фактами шахрайства, використання підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканець Київщини організував злочинну групу з метою заволодіння чужим майном. Як виконавців він залучив адвоката та особу, що мала зв’язки в органах влади серед держреєстраторів і нотаріусів.

Використовуючи підроблені, документи, обвинувачені оформили на товариство, директором якого був адвокат, право приватної власності на 4 земельні ділянки промисловості загальною площею майже 5 га.

Згодом частину цих земель продали, а отримані від правочину кошти розподілили між собою і розпорядились ними на власний розсуд.

Через дії учасників злочинної групи з комунальної власності безпідставно вибули землі ринковою вартістю понад 7,3 млн грн. Одній з територіальних громад Білоцерківського району спричинено збитки на вказану суму.

За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на зазначені земельні ділянки, частина з них вже повернута у комунальну власність. Організатор та співучасник знаходяться під вартою, адвокат – під домашнім арештом.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу Білоцерківського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура