Поліцейські Київщини перекрили канал викрадення автомобілів, які переправлялись для розукомлектації на Житомирщину 

Влітку цього року невідомі особи незаконно заволоділи автомобілем «Mazda» у жителя селища Коцюбинське, що на Київщині. Працівники поліції встановили зловмисників у Житомирській області.

Поліцейські встановили власника шести гаражів – місцях розукомлектації викрадених автівок.

Сьогодні, 2 жовтня, під час проведення санкціонованих обшуків у цих гаражних приміщеннях оперативники Ірпінського відділу поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення виявили та вилучили запчастини від викраденої на Київщині авто «Mazda». Крім цього вилучено велику кількість автомобілів різних марок у розібраному стані: запчастин, вузли та агрегати.

Наразі поліцейські продовжують проводити слідчі та оперативні заходи щодо встановлення та затримання інших фігурантів, причетних до незаконного заволодіння авто та переправлення їх до Житомирщини.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Київської області