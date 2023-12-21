Смертельна ДТП на Ужгородщині: затримано водійку, яка збила пішохода і намагалася втекти з області

Слідчі поліції Закарпаття встановлюють обставини смертельної аварії в селі Кострино, що неподалік Великого Березного. Внаслідок аварії загинув 61-річний місцевий житель. Водійку, яка з місця аварії втекла, розшукали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. У справі триває слідство

Вчора, 20 грудня, близько 19:10 до поліції надійшло повідомлення про смертельну аварію у селі Кострино Ужгородського району. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції № 2 Ужгородського РУП та спеціалісти відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління, які провели першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини ДТП.

Зʼясувалося, що внаслідок аварії на місці події загинув 61-річний пішохід, місцевий житель. Водій, який здійснив наїзд на потерпілого, з місця аварії втік.

Співробітники поліції орієнтували на його пошуки всі наряди. Згодом підозрювану у вчиненні смертельної аварії вдалося затримати під час спроби покинути межі області. Нею виявилася 24-річна жителька Волинської області, яка на автомобілі «Mazda» рухалася трасою Н-13 у напрямку Львова.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арешт-майданчик. Саму жінку затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого, слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області