Повідомлено про підозру ужгородцю, який вкрав авто за допомогою евакуатора

34-річний мешканець обласного центра викрав чужий автомобіль та в подальшому перепродав його. Поліцейські швидко викрили зловмисника та повернули автівку потерпілому. Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі

До Ужгородського відділу поліції звернувся житель обласного центру, який повідомив, що його автомобіль марки «Opel Vectra» зник.

На виклик негайно виїхали працівники слідчо-оперативної групи та оперативники Ужгородського відділу поліції.

Потерпілий пояснив, що транспортний засіб був несправний і він залишив його на деякий час на вулиці Станційній в Ужгороді.

Оперативники опрацювали відео з камер спостереження, отримали свідчення очевидців події та встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 34-річний житель міста.

Аби викрасти автомобіль чоловік замовив евакуатор та доставив іномарку до гаражного кооперативу. В подальшому чужу автівку зловмисник перепродав.

Поліцейські розшукали транспортний засіб, вилучили його та повернули законному власнику.

Фігуранту справи слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконенне заволодіння транспортним засобом. Санкція вказаної статті передбачає до п‘яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області