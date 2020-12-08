Повідомлено про підозру ужгородцю, який вкрав авто за допомогою евакуатора
34-річний мешканець обласного центра викрав чужий автомобіль та в подальшому перепродав його. Поліцейські швидко викрили зловмисника та повернули автівку потерпілому. Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі
До Ужгородського відділу поліції звернувся житель обласного центру, який повідомив, що його автомобіль марки «Opel Vectra» зник.
На виклик негайно виїхали працівники слідчо-оперативної групи та оперативники Ужгородського відділу поліції.
Потерпілий пояснив, що транспортний засіб був несправний і він залишив його на деякий час на вулиці Станційній в Ужгороді.
Оперативники опрацювали відео з камер спостереження, отримали свідчення очевидців події та встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 34-річний житель міста.
Аби викрасти автомобіль чоловік замовив евакуатор та доставив іномарку до гаражного кооперативу. В подальшому чужу автівку зловмисник перепродав.
Поліцейські розшукали транспортний засіб, вилучили його та повернули законному власнику.
Фігуранту справи слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконенне заволодіння транспортним засобом. Санкція вказаної статті передбачає до п‘яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Закарпатської областіTweet