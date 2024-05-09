Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака.

Про це йдеться в указа на сайті президента:

“Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України…

Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”.

Вихідець із ГУР МОУ Сергій Лупанчук очолив ССО ЗСУ у листопаді 2023 року після скандального звільнення з цієї посади генерал-майора Віктора Хоренка. За весь час перебування на посаді Сили спецоперацій жодного разу не показали обличчя Лупанчука.

За даними з відкритих джерел, Олександр Трепак – військовий Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Герой України, бригадний генерал. Захищав Донецький аеропорт. // УП