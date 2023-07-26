На Херсонщині російський снаряд знищив оселю подружжя: жінка загинула на місці

Чоловік дивом вижив, отримавши легкі поранення живота.

Росіяни з артилерії обстріляли Антонівку на Херсонщині. Ворожий снаряд влучив у будинок літнього подружжя, внаслідок чого жінка загинула на місці від важких поранень.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, ворожий удар стався близько 23:00 25 липня. “У пізній час, коли люди готувалися до сну, армія РФ вкрила їхній будинок артилерійським вогнем. 72-річна жінка отримала надто важкі поранення. Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть…”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 74-річний чоловік вцілів дивом – у нього діагностували легкі поранення живота та надали медичну допомогу на місці.

В ОВА також опублікували відео, на якому чоловік розповів про страшний обстріл, який обірвав життя його дружини.

Також на відео можна побачити й наслідки обстрілу: зруйновану стіну будинку, вибиті вікна та руйнування всередині дому. // УНІАН