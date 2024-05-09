Перетворили земельну ділянку у Солом’янському районі столиці на сміттєзвалище – судитимуть керівника «Київавтодору» та екскерівнику КП «ШЕУ» (фото)

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника комунальної корпорації «Київавтодор» та екскерівника комунального підприємства «Шляхо-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва». Їх судитимуть за службову недбалість та забруднення земельної ділянки (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, керівник КК «Київавтодор» внаслідок несумлінного ставлення до своїх службових обов’язків, допустив, що підконтрольне підприємство – КП «ШЕУ Солом’янського району міста Києва» фактично перетворило земельну ділянку на стихійне сміттєзвалище.

Вивіз відходів на цю ділянку здійснювався, незважаючи на чинні договори між КП «ШЕУ Солом’янського району» та низкою підприємств, що надають послуги з утилізації відходів та вивезення сміття на спеціально облаштовані полігони.

Згідно проведеного спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу розрахунку, забрудненням і засміченням земельної ділянки заподіяно тяжкі наслідки на суму близько 278 млн грн.

Київська міська прокуратура