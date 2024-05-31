В «Укрнафті» провели обшуки після викриття планів розкрадання нафти
Українські правоохоронці провели обшуки у рамках справи про розкрадання нафти. У схемі могли брати участь співробітники “Укрнафти”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрнафту” у Facebook.
“Підставою для початку розслідування послужила інформація про наміри групи осіб вчинити крадіжку видобутої нафти за сприяння окремих співробітників підприємства”, – розповіли в “Укрнафті”.
Злочинні дії вже задокументовані. Розмір збитків досі уточнюють.