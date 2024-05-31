В «Укрнафті» провели обшуки після викриття планів розкрадання нафти

Українські правоохоронці провели обшуки у рамках справи про розкрадання нафти. У схемі могли брати участь співробітники “Укрнафти”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрнафту” у Facebook.

За інформацією компанії, поліція провела низку обшуків на території Чернігівської та суміжних областей.