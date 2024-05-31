В «Укрнафті» провели обшуки після викриття планів розкрадання нафти

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Українські правоохоронці провели обшуки у рамках справи про розкрадання нафти. У схемі могли брати участь співробітники “Укрнафти”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрнафту” у Facebook.

За інформацією компанії, поліція провела низку обшуків на території Чернігівської та суміжних областей.

“Підставою для початку розслідування послужила інформація про наміри групи осіб вчинити крадіжку видобутої нафти за сприяння окремих співробітників підприємства”, – розповіли в “Укрнафті”.

Злочинні дії вже задокументовані. Розмір збитків досі уточнюють.

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