На українсько-польському кордоні затримали сотню іноземців із підробленими документами

Громадяни Молдови та України хотіли працевлаштуватися в ЄС.

Понад сотню іноземців із фальшивими дозволами на працю в Польщі було впродовж декількох днів затримано на прикордонному переході в Медиці.

Підробками хотіли скористатися громадяни Молдови та України, які перетинали кордон на підставі біометричних паспортів, передає Польське радіо.

Окрім цього, вони представили додаткові документи з інформацією про умови і місце працевлаштування в Польщі.

«Оскільки метою їхнього приїзду мала бути праця в Польщі, вони також показали заяви про доручення праці. Перевірка їх показала, що заяви були цілковито підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі. Іноземці зізналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу», — розповіла речниця Бескидського відділу прикордонної служби Ельжбєта Пікор.

Зазначається, що іноземці добровільно погодилися на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном. Прикордонники повернули їх в Україну.

Як повідомляється, це була найчисельніша група людей з підробленими документами, затримана впродовж останніх років. // LB.ua