Правоохоронці затримали киянина, який збував наркотики за криптовалюту

Зловмисник працював на Інтернет-крамницю та розповсюджував наркотики через пошту, служби таксі та шляхом закладок. Слідчі вилучили 85 пакунків з різними наркотичними речовинами, вартість яких за цінами «чорного ринку» становить майже 200 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві спільно зі слідчими Святошинського управління поліції задокументували та припинили злочинну діяльність наркозбувача. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що зловмисник працював на один із Інтернет-магазинів, який функціонував через телеграм-канал.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар, «товар» клієнти отримували через поштові відділення, служби таксі та шляхом закладок, а розраховувались з наркоділком криптовалютою:

«Під час огляду речей затриманого ми виявили та у подальшому вилучили 85 пакунків, ймовірно, з солями PVP, мефедроном, таблетками «екстазі» та пакетики з шишками канабісу. У ході обшуку за місцем мешкання наркоділка ми виявили пакунки з аналогічним вмістом, а також пакетики для фасування та ваги. Усі заборонені речовини направлено на проведення відповідних експертиз».

Киянина, 1993 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить майже 200 тисяч гривень.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах.

«Після проведення експертизи вилучених речовин спільно з процесуальним керівником Святошинської окружної прокуратури буде визначено остаточну кваліфікацію кримінального провадження та повідомлено фігуранту про підозру. Наразі проводиться комплекс оперативно-пошукових заходів, направлених на встановлення інших осіб, причетних до даного злочину», — додав полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва