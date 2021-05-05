На Урале четвероклассник изнасиловал 9-летнюю девочку

В Краснотурьинске в Свердловской области расследуется вопиющий случай изнасилования малолетним школьником девочки 9 лет. Сейчас по данным СМИ школьник находится под домашним арестом, а девочка попала в больницу.

Инцидент произошел еще 23 апреля вечером. Но сообщается об этом только сейчас.

По данным портала E1.RU, который ссылается на местных жителей, четверо мальчишек 12-13 лет — трое братьев и товарищ одного из них — позвали 9-летнюю девочку в лесной массив в районе, который называется Подсобное хозяйство. Это отдаленный депрессивный район с полуразрушенной инфраструктурой. Туда часто любят бегать играть местные дети.

Сначала дети разожгли костер. А потом старший из братьев повалил девочку на землю, стянул с нее белье и изнасиловал на глазах у остальных ребят. После этого девочка побежала к матери на работу и все ей рассказала.

В материале отмечается, что уголовная ответственность насильнику не грозит по возрасту. // МК