На Прикарпатті злодій викрав з готельного номера понад 150 тисяч

Фігурант проник до готельного номера одного із відвідувачів, звідки викрав чималу суму коштів. Оперативники протягом декількох годин розшукали крадія та затримали у процесуальному порядку. За скоєне правопорушнику загрожує максимальне покарання до восьми років ув’язнення.

9 вересня до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця Волинської області. Чоловік розповів, що з його номера у готелі викрадено 57 тисяч гривень, 1400 доларів США та 1250 Євро.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели детальний огляд місця злочину, переглянули відео з камер спостереження. Попередньо стало відомо, що посеред ночі зловмисник, через незачинені двері зайшов до кімнати та викрав гроші потерпілого.

Оперативники сектору кримінальної поліції провели ряд заходів та швидко встановили, що до злочину причетний 37-річний житель Донецької області, котрий тимчасово проживає на території Західної України. Фігуранта вдалося затримати за лічені години у Долині. При огляді поліцейські вилучили у нього крадені гроші.

Зловмисника слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції даної статті йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини