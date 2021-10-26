На Хмельниччині лікар та його спільник торгували COVID-сертифікатами

За грошову винагороду лікар через посередника гарантував громадянам отримання сертифікату без фактичної вакцинації.

Сьогодні, 26 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали посередника після передачі працівнику медичного закладу неправомірної вигоди.

Лікар-травматолог однієї з лікарень регіону отримав через посередника 5 000 гривень неправомірної вигоди. За цю суму гарантував громадянинові «липову» вакцинацію від COVID-19, внесення даних до відповідної бази та отримання сертифікату про вакцинацію. Заходи з документування корупційної «схеми» отримання сертифікатів проводилися під контролем працівників поліції. За місцем роботи медпрацівника, крім суми хабаря, правоохоронці вилучили 12 тис. доларів, походження яких встановлюється.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення лікарю та посереднику про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Розслідування у кримінальному провадженні проводиться за статтею 368 Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура. У ході слідства поліцейські встановлюватимуть причетність зловмисників до вчинення подібних злочинів, а також осіб, які могли звертатися до них за такою послугою.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України