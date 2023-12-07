До 7,5 років за ґратами засуджено жителя Прикарпаття, який пограбував співмешканку

За публічного обвинувачення прокурорів Калуської окружної прокуратури місцевого жителя суд визнав винним у скоєнні грабежу, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання – 7 років 6 місяців позбавлення волі.

У суді доведено, що раніше судимий 32-річний чоловік пограбував свою співмешканку та її знайому. У серпні 2023 року він викрав із будинку комп’ютерну техніку та грошові кошти. Грабіжник втікав через вікно, але одна із жінок побачила його та вимагала повернути майно.

Однак, чоловік покинув будинок та розпорядився краденим на власний розсуд.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Івано-Франківська обласна прокуратура