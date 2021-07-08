Судитимуть учасників злочинної групи, які підробляли та продавали паспорти країн ЄС

Київською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти відносно трьох учасників злочинної групи, які підробляли та продавали паспорти країн Європейського Союзу (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України)



За даними слідства, учасники групи на чолі з мешканцем Чернівецької області вводили в оману потерпілих, що вони представники офіційного приватного підприємства, яке начебто має право на ведення діяльності щодо оформлення та видачі паспортів країн Європейського Союзу і є посередником між державними структурами та фізичними особами з надання цих послуг.

При цьому вони запевняли їх, що куплені ними паспорти відповідають всім стандартам якості оригінальних паспортних документів країн Європейського Союзу для офіційного працевлаштування в них. Вартість послуги складала від 90 до 220 євро, в залежності від строків виконання замовлення та обраної країни.

Один з учасників групи – поліцейський, який підшукував клієнтів, отримуючи за послуги певний відсоток. Наразі матеріали досудового розслідування щодо дій правоохоронця виділено в окреме кримінальне провадження. Йому вже було повідомлено про підозру у шахрайстві та підробленні документів, збуті чи використанні підроблених документів, печаток, штампів (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура