За роботу на окупанта повідомлено про підозру колишньому маріупольському правоохоронцю

Оперативники внутрішньої безпеки поліції встановили, що колишній правоохоронець влаштувався працювати у незаконний правоохоронний орган «днр». За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому інкриміновано колабораційну діяльність.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили 37-річного чоловіка, який підтримав дії країни-агресора та пішов на службу до фейкового «міністерства внутрішніх справ донецької народної республіки».

Встановлено, що у минулому чоловік працював у Маріупольському міжрайонному відділу Управління поліції охорони в Донецькій області, а нині несе службу в «Маріупольском городском отдєлє государствєной служби внєвєдомственой охрани угсо мвд «днр».

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури працівники ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, та внутрішньої безпеки поліції заочно оголосили фігуранту про підозру за ч.7 ст.111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України