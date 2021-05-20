Аудитора викрито на хабарі у $10 тис. за позитивний звіт

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на одержанні 10 тис. доларів США неправомірної вигоди викрито аудитора (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

За даними слідства, аудитор вимагала 10 тис. доларів США від власниці підприємства за не складення негативного аудиторського звіту за результатами проведеного аудиту фінансової звітності підприємства, який замовив співвласник вказаного підприємства у зв’язку із корпоративним конфліктом.

Передача неправомірної вигоди здійснювалася у два етапи. Аудиторку затримано на «гарячому» у одному зі столичних кафе після одержання нею другої частини коштів в розмірі 9 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру.

Викриття корупційного злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура