Аудитора викрито на хабарі у $10 тис. за позитивний звіт
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на одержанні 10 тис. доларів США неправомірної вигоди викрито аудитора (ч. 4 ст. 368-4 КК України).
За даними слідства, аудитор вимагала 10 тис. доларів США від власниці підприємства за не складення негативного аудиторського звіту за результатами проведеного аудиту фінансової звітності підприємства, який замовив співвласник вказаного підприємства у зв’язку із корпоративним конфліктом.
Передача неправомірної вигоди здійснювалася у два етапи. Аудиторку затримано на «гарячому» у одному зі столичних кафе після одержання нею другої частини коштів в розмірі 9 тис. доларів США.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру.
Викриття корупційного злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet