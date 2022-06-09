Дві жінки ошукали продавчинь на столичному ринку

Зловмисниці заволоділи коштами продавців запевняючи, що віддали гроші за товар, а насправді отримували від них решту, не розплачуючись за покупку. За шахрайські дії спільницям загрожує до трьох років обмеження волі.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на попередження та розкриття кримінальних правопорушень на території міста Києва, співробітники карного розшуку столичного главку затримали двох жінок за шахрайство на сільськогосподарському ярмарку в Дніпровському районі. Для документування порушення на місце прибули слідчі.

«Зловмисниці ошукали двох продавчинь на півтисячі гривень кожну. Спільниці просили жінок продати продукти, але, не розраховуючись за товар, вимагали повернути решту. При цьому шахрайки «світили» в руках купюру номіналом 500 гривень. Таким чином вони вводили продавців в оману й разом із товаром отримували ще й гроші. Незаконні дії помітили співробітники карного розшуку столичного главку та зупинили жінок. Ми затримали правопорушниць у порядку статті 298–2 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженки Черкаської області, 1982 та 1986 років народження», — повідомив начальник відділу дізнання Дніпровського управління поліції Семен Підлужняк.

За даним фактом дізнавачі Дніпровського управління поліції розпочали два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури ми повідомили фігуранткам про підозру у вчиненні злочинів. Триває досудове розслідування», — зазначив Семен Підлужняк.

Відділ комунікації поліції Києва