Дві жінки ошукали продавчинь на столичному ринку

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Зловмисниці заволоділи коштами продавців запевняючи, що віддали гроші за товар, а насправді отримували від них решту, не розплачуючись за покупку. За шахрайські дії спільницям загрожує до трьох років обмеження волі.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на попередження та розкриття кримінальних правопорушень на території міста Києва, співробітники карного розшуку столичного главку затримали двох жінок за шахрайство на сільськогосподарському ярмарку в Дніпровському районі. Для документування порушення на місце прибули слідчі.

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«Зловмисниці ошукали двох продавчинь на півтисячі гривень кожну. Спільниці просили жінок продати продукти, але, не розраховуючись за товар, вимагали повернути решту. При цьому шахрайки «світили» в руках купюру номіналом 500 гривень. Таким чином вони вводили продавців в оману й разом із товаром отримували ще й гроші. Незаконні дії помітили співробітники карного розшуку столичного главку та зупинили жінок. Ми затримали правопорушниць у порядку статті 298–2 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженки Черкаської області, 1982 та 1986 років народження», — повідомив начальник відділу дізнання Дніпровського управління поліції Семен Підлужняк.

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За даним фактом дізнавачі Дніпровського управління поліції розпочали два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури ми повідомили фігуранткам про підозру у вчиненні злочинів. Триває досудове розслідування», — зазначив Семен Підлужняк.

Відділ комунікації поліції Києва

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