Судитимуть постачальника метамфетаміну з Ужгорода

Берегівська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо ужгородця, якому інкримінують незаконне придбання, зберігання і збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також протиправне зберігання наркотиків і психотропів (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Протиправну діяльність обвинуваченого викрили в березні цього року. Встановлено, що він продав «клієнту» оптову партію метамфетаміну загальною вагою близько 1 кг, яку той міг у подальшому збувати вроздріб. Для передачі «товару» чоловік продумав спеціальну схему: залишив розфасований у майже два десятки пакетиків психотроп у своєму авто, звідки покупець мав забрати його в обумовлений день і час.

За вказану партію метамфетаміну ужгородець отримав 3700 доларів США та 20 тис. грн. Крім того, в його помешканні та автомобілі правоохоронці знайшли ще розфасовані кокаїн, канабіс та метамфетамін.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Берегівського районного відділу поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області. Розгляд провадження здійснює Ужгородський міськрайонний суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури