В отеле под Одессой застрелили «криминального авторитета» — СМИ

Убитый входил в одно из звеньев известной ОПГ.

В городе Рени Одесской области застрелен «криминальный авторитет» Василий Паниогло. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что, предположительно, заказное убийство произошло около 16:00 в отеле «Парма».

«Там и нашли некого Василия Паниогло, который был криминальным «авторитетом» организованной преступной группировки Олега Попеску по прозвищу Румын. Основные направления деятельности его группировки – выращивание и контрабанда марихуаны, контрабанда сигарет, вымогательство у бессарабских фермеров, рейдерские действия в аграрном секторе региона», — сказано в сообщении.

По некоторым данным, вышеназванная группировка Попеску – одно из звеньев ОПГ Василия Марьянчука, которое прославилось своей жестокостьюй. На счету этого формирования – десятки кровавых преступлений, похищений и убийств известных бизнесменов.

Костяк банды составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время Марьянчук отбывает пожизненный срок.

Информацию подтверждает и одесский сайт «Думская«, ссылаясь на свои источники. По его данным, Паниогло получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки и головы, скончался в больнице.

Отель «Парма», как утверждается, служит своеобразной «штаб-квартирой» группировки Румына. // УНИАН