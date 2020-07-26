В Москве похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины

Словно сцену из крутого боевика наблюдали автомобилисты на ТТК. Там у одной из машин вдруг открылся багажник и оттуда на полном ходу на трассу выкатился связанный мужчина. К счастью, следовавшие следом автомобили успели остановиться. Водители вызвали скорую помощь.

Как выяснилось, гражданин спасался от похитителей, сообщает телеканал РЕН ТВ. Он рассказал, что вечером 24 июля на улице Мусы Джалиля к нему и к его приятелю подошли трое граждан, избили их и потребовали 60 тыс рублей.

После этого несчастных связали, запихнули в багажник автомобиля «Киа Оптима» и повезли в неизвестном направлении. По дороге похищенным мужчинам удалось открыть крышку багажника и один из них решился выпрыгнуть, несмотря на то, что машина мчалась на высокой скорости.

В больнице, куда доставили пострадавшего, у него диагностировали множественные ссадины и ушибы, а также перелом черепа.

Сейчас этим делом занимаются правоохранители. Пока о судьбе второго похищенного мужчины данных нет. // МК