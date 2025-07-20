Азербайджан готує позов проти Росії через авіатрощу біля Актау

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти Росії у зв’язку з катастрофою літака авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії” (AZAL) біля Актау.

Джерело: Minval, “Європейська правда”

За словами Алієва, обставини інциденту “ясні, як божий день”, однак уже сім місяців Азербайджан не отримує жодної змістовної відповіді від російської сторони.

Генеральний прокурор Азербайджану, зазначив Алієв, надсилає запити голові Слідчого комітету Росії, але у відповідь чує лише одне: “Слідство триває”. Президент Азербайджану назвав таку позицію контрпродуктивною і підтвердив намір офіційного Баку звернутися до міжнародного правосуддя.

За його словами, Азербайджан поінформував Росію про підготовку досьє для подання відповідного позову.

Алієв пригадав, що розслідування авіакатастрофи малайзійського “Боїнга” тривало понад десять років.

“Ми готові чекати десять років, але справедливість повинна перемогти. І, на жаль, ситуація, яка зараз перебуває в підвішеному стані, не сприяє розвитку двосторонніх відносин між Росією та Азербайджаном”, – сказав він.

Алієв підкреслив, що Азербайджан має чітке розуміння того, що сталося з літаком AZAL, і російські офіційні особи також володіють цією інформацією. “Постає питання: чому вони не вчиняють так, як зробив би будь-який сусід у подібній ситуації?” – зауважив він.

Алієв заявив, що Азербайджан вимагає від Росії визнання провини, притягнення до відповідальності винних у збитті літака, виплати компенсацій сім’ям загиблих, а також відшкодування збитків, яких зазнала компанія AZAL.

25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії”, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі.

4 лютого співрозмовник в уряді Азербайджану повідомив агентству Reuters, що в країні мають точне підтвердження того, що літак було збито російською системою протиповітряної оборони “Панцир-С”.

На початку липня азербайджанські журналісти показали запис, на якому чути наказ відкрити вогонь по рейсу AZAL.