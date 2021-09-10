В Днепре обвиняемый сорвал с себя электронный браслет и скрылся

Днепре мужчина сорвал с себя электронный браслет и сбежал.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Мужчина после участия в судебном заседании Самарского районного суда сорвал с себя электронный браслет на улице Электрической. После этого обвиняемый исчез. Полицейские нашли устройство напротив здания Левобережной окружной прокуратуры — его изъяли.

Все возможные места, где может находиться гражданин, были проверены. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.