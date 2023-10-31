Повідомлено про підозру ексзаступнику Голови Служби судової охорони, який організував переправлення ухилянтів за кордон

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому заступнику Голови Служби судової охорони.

Йому інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний разом із спільниками організував масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за межі України.

Він надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів. Для погодження цих документів – дозволів на виїзд за кордон, підозрюваний «в темну» використовував власні зв’язки серед знайомих в держустановах. Вартість «послуг» становила від 2 до 5 тис доларів США з однієї людини.

Таким чином він сприяв своїм «клієнтам» в ухиленні від мобілізації та перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України.

Щоб уникнути правосуддя у березні 2023 року підозрюваний втік до однієї з європейських країн під виглядом волонтера.

Оскільки він переховується за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Раніше було викрито його спільників, яких вже засуджено за вказані злочини.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора